Суровые челябинские качели

Все знают загадку: "Висит груша, нельзя скушать"? Так вот, местные власти, похоже, вдохновлялись именно ей. Потому что в этом сквере висят качели, на которых... нельзя качаться.
Жители Челябинска обратили внимание на странные качели в сквере перед ДК «Станкомаш» — подвижные конструкции прикованы к земле цепями. Горожане не понимают, зачем это сделано. Все объяснил глава района Александр Орел.
Видео из сквера в социальных сетях опубликовал Сергей Евстафьев.
— Иду тут по своим делам, думаю: «Ничего себе, у нас в Челябинске сделали замечательный сквер в Ленинском районе. Ленинский — такой рабочий район. Все замечательно, думаю: «Как красиво! Даже дети катаются». А потом смотрю на качели, замечаю какую-то проблему. Вы в детстве на качелях качались? Или сидели? — поинтересовался он. — Серьезно, это как? Думаю, может это просто сидеть, а потом смотрю, вот такая штука, на ней же точно качаться! Нет, нельзя качаться! Это как? Это вообще зачем? Челябинск — суровый город!
Глава Ленинского района Александр Орел объяснил, что на видео не детские качели, а парковая мебель и элементы благоустройства. Другими словами, конструкции изначально не предусмотрены, чтобы на них качаться, они нужны только для того, чтобы на них могли сидеть отдыхающие.
Источник:
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