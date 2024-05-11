Суровые челябинские качели

Жители Челябинска обратили внимание на странные качели в сквере перед ДК «Станкомаш» — подвижные конструкции прикованы к земле цепями. Горожане не понимают, зачем это сделано. Все объяснил глава района Александр Орел.



Видео из сквера в социальных сетях опубликовал Сергей Евстафьев.



— Иду тут по своим делам, думаю: «Ничего себе, у нас в Челябинске сделали замечательный сквер в Ленинском районе. Ленинский — такой рабочий район. Все замечательно, думаю: «Как красиво! Даже дети катаются». А потом смотрю на качели, замечаю какую-то проблему. Вы в детстве на качелях качались? Или сидели? — поинтересовался он. — Серьезно, это как? Думаю, может это просто сидеть, а потом смотрю, вот такая штука, на ней же точно качаться! Нет, нельзя качаться! Это как? Это вообще зачем? Челябинск — суровый город!

