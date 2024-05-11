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Необычный житель Флориды упал в люк и его несколько часов пытались спасти

Необычный житель Флориды упал в люк и его несколько часов пытались спасти

Автор:
11 мая 2024 10:03
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   Флорида   животные   милота   упал в люк   
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Прохожие заметили, как маленький житель Флориды провалился в люк и мог погибнуть, но на помощь ему пришли спасатели. Им, правда, пришлось попотеть и несколько часов вызволять потерпевшего.

Спасибо пожарным, что нашли на это время!

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Метки: Видео   Спасение   Флорида   животные   милота   упал в люк   
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5  комментариев
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Александр 36 минут назад
Был бы это негр в яме, то просто бы застрелили и потом вытащили краном. Вся процедура на полчаса
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ya da Александр Полчаса назад
Зачем вытаскивать, просто бы люком поплотнее прикрыли
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11k
Zhora Полчаса назад
Я думал это будет аллигатор. Флорида же
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144
Дмитрий Кирижиу Час назад
Осмелюсь предположить, что они дополнительные прибавки получают за выезд. Была бы возможность, то и РХБЗ и ЦКЗ призвали!
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Anarasius
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