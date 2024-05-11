Необычный житель Флориды упал в люк и его несколько часов пытались спасти

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Прохожие заметили, как маленький житель Флориды провалился в люк и мог погибнуть, но на помощь ему пришли спасатели. Им, правда, пришлось попотеть и несколько часов вызволять потерпевшего.
Спасибо пожарным, что нашли на это время!
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