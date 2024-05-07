Пёс увлечённо копает яму на пляже

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Девушка запечатлела озорного пса, копавшего яму на пляже. Питомец, похоже, пытался найти нефть или золото.
Есть породы собак, у которых в крови охотиться на тех, кто живет в норах. Для этого они могут бесконечно долго копать землю.
Но пес из этого видео похоже охотится не на живых существ, а на ядро Земли, судя по тому, насколько глубоко он вырыл яму на пляже.
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