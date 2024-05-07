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Пёс увлечённо копает яму на пляже

Пёс увлечённо копает яму на пляже

Автор:
07 мая 2024 07:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   Юмор   животные   собака   
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Девушка запечатлела озорного пса, копавшего яму на пляже. Питомец, похоже, пытался найти нефть или золото.

Есть породы собак, у которых в крови охотиться на тех, кто живет в норах. Для этого они могут бесконечно долго копать землю.

Но пес из этого видео похоже охотится не на живых существ, а на ядро Земли, судя по тому, насколько глубоко он вырыл яму на пляже.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   Юмор   животные   собака   
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