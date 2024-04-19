FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2271 пост • 510 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Первый рабочий день пушистого сисадмина

Первый рабочий день пушистого сисадмина

Автор:
19 апреля 2024 08:36
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   кошка   сисадмин   
1235
1
1

Неопытный сисадмин слегка запутался в свой первый рабочий день. Однако не стоит судить пушистого слишком строго, у него лапки.

Когда приукрасил своё резюме и получил работу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   кошка   сисадмин   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Alex 2 часа назад
Молодой еще. Неопытный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Игорь 15 секунд назад
Здpавствyйте. Извините, чтo пишy здесь, бoльше негде..

Cейчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не наxoдится. Гoтoв на любyю пoдpабoткy, а сейчас дoма есть абсoлютнo нечегo.
Oт гoлoда пoчти теpяю сoзнание. Oдoлжить пpoстo не y кoгo. Oдoлжите, пoжалyйста, на едy pyблей 100-200. Xoть на бyлкy xлеба, xoть на килoгpамм каpтoшки.

Если oставите кoнтакты, тo я гoтoв веpнyть с пеpвoй заpплаты (пеpеведy на каpтy или нoмеp телефoна). В этoм слyчае oставьте свoи кoнтакты в личныx сooбщенияx. Я веpнy 100%!

Пoпoлните, пoжалyйста, нoмеp телефoна на любyю сyммy: 8-952-133-65-10 (баланс нoмеpа телефoна y oпеpатopа или пo CБП)

Заpанее бoльшoе Вам челoвеческoе спасибo.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3917 постов (3910 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

792803



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Самая убогая нация": СК заинтересовался оскорбившим россиян узбеком из Петербурга
"Самая убогая нация": СК заинтересовался оскорбившим россиян узбеком из Петербурга
В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни
В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни
Набирающие популярность в сообществах
На водоемы московских парков возвращают лебедей
На водоемы московских парков возвращают лебедей
Люди из стали. Маша Брускина
Люди из стали. Маша Брускина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#машина#Юмор#Прикол#ДТП#собака#Автовсячина#забавно#США#Реакция
#фото#автомир#в мире#интересное#милота#история#Россия#дети#шоу бизнес#природа
#автомобили#интересно#кот#аварии#авто аварии#люди#кошка#фильм#подборка#конфликт
Кошачий сон стал реальностью Кошачий сон стал реальностью Работник мастерской не оценил сюрприз кота Работник мастерской не оценил сюрприз кота Агрессивные звуки шокировали Барсика Агрессивные звуки шокировали Барсика Вызов принят: приключение кота-тестировщика Вызов принят: приключение кота-тестировщика Самый непредсказуемый кот Самый непредсказуемый кот

На что жалуетесь?

Вернуться