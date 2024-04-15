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Одно из упражнений на тренировке юного гимнаста. Делай так каждый день и спина болеть не будет.
Так создают чемпионов
С таким тренером и группой поддержки точно не захочешь бросать спорт. Всё на позитиве!
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Метки: Видео Спорт гимнаст гимнастика дети тренировка
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