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Тренировка будущего чемпиона

Тренировка будущего чемпиона

Автор:
15 апреля 2024 12:24
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   гимнаст   гимнастика   дети   тренировка   
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Одно из упражнений на тренировке юного гимнаста. Делай так каждый день и спина болеть не будет.

Так создают чемпионов

С таким тренером и группой поддержки точно не захочешь бросать спорт. Всё на позитиве!

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Метки: Видео   Спорт   гимнаст   гимнастика   дети   тренировка   
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2  комментария
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MidMaster Полчаса назад
Вот, оказывается, как нейронные связи тренируют.
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71
ГТА Форевер 5 минут назад
В чем тут его чемпионства ? ведро крутить ?
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3904 поста (3900 в горячем)

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