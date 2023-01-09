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И так сойдет: гимны разных стран в исполнении египетского оркестра

И так сойдет: гимны разных стран в исполнении египетского оркестра

Автор:
09 января 2023 09:21
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   египет   ожидание и реальность   оркестр   
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Гимны стран звучат красиво, пока до них не добрались музыканты из египетского оркестра.
Не стреляйте в пианиста — он играет, как умеет. Египетский оркестр, как отдельный вид искусства.

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Метки: Прикол   Юмор   видео   египет   ожидание и реальность   оркестр   
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8  комментариев
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42k
Aleksandr 2 часа назад
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13k
Kucher 14 минут назад
Видимо у них в армии музыкантов назначают. Строит старшина накануне пехоту и распределяет: "Рядовой Ахмед, ты завтра будешь трубачом. Ефрейтор Махмуд, ты завтра бас. Рядовой Карим, ты завтра литавры." Ну и целая ночь им, чтоб к завтрему подготовиться.
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11k
Mike Полчаса назад
Он художники, они так слышУт
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30k
Slonyash 48 минут назад
Грёбаный стыд!
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2k
Вадим В. Новоженов Час назад
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11k
Джон Уик Час назад
Ну очень даже не плохо.
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51k
dima423 2 часа назад
жесть конечно... блин ну наняли бы за границей музыкантов чтоль...)
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2k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
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