И так сойдет: гимны разных стран в исполнении египетского оркестра

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Гимны стран звучат красиво, пока до них не добрались музыканты из египетского оркестра.
Не стреляйте в пианиста — он играет, как умеет. Египетский оркестр, как отдельный вид искусства.
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