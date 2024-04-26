Коты следят за мотыльком

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Коты внимательно следят за мотыльком, залетевшим в дом. Почти полная синхронизация.
У всех котиков очень хорошие рефлексы. Неважно маленький котейка или большой, его реакция на происходящее всегда будет быстрой и четкой. И кошачья семья из видео — яркий тому пример.
Эти пушистики увидели мотылька, порхающего возле люстры и, как и полагается, навострили все свои ушки и глазки. Они следили за каждым движением насекомого, а в конце вовсе взяли и моментально синхронизировались друг с другом.
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