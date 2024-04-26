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Сообщество Без кота и жизнь не та 2312 постов • 513 подписчиков подписаться
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Коты следят за мотыльком

Коты следят за мотыльком

Автор:
26 апреля 2024 07:40
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   животные   кот   кошка   мотылёк   
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Коты внимательно следят за мотыльком, залетевшим в дом. Почти полная синхронизация.

У всех котиков очень хорошие рефлексы. Неважно маленький котейка или большой, его реакция на происходящее всегда будет быстрой и четкой. И кошачья семья из видео — яркий тому пример.

Эти пушистики увидели мотылька, порхающего возле люстры и, как и полагается, навострили все свои ушки и глазки. Они следили за каждым движением насекомого, а в конце вовсе взяли и моментально синхронизировались друг с другом.

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Метки: Видео   Реакция   животные   кот   кошка   мотылёк   
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Себастьян Перейра
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