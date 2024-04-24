Кот изучает котёнка сфинкса

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В доме автора видео недавно появился котёнок сфинкса. Домашний кот начал с опаской изучать нового члена семьи.
Всегда забавно посмотреть реакцию наших питомцев на что-то новое. В этом видео показали реакцию котика на котенка. И не просто котенок, а котенок сфинкса, у которого напрочь отсутствует шерсть. Это никак не укладывалось в голове у взрослого и очень пушистого котофея, и он принялся осторожно и с опаской изучать нового необычного члена семьи.
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