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Сообщество Без кота и жизнь не та 2296 постов • 513 подписчиков подписаться
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Кот изучает котёнка сфинкса

Кот изучает котёнка сфинкса

Автор:
24 апреля 2024 07:42
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   Сфинкс   животные   кот   котёнок   кошка   
1690
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В доме автора видео недавно появился котёнок сфинкса. Домашний кот начал с опаской изучать нового члена семьи.

Всегда забавно посмотреть реакцию наших питомцев на что-то новое. В этом видео показали реакцию котика на котенка. И не просто котенок, а котенок сфинкса, у которого напрочь отсутствует шерсть. Это никак не укладывалось в голове у взрослого и очень пушистого котофея, и он принялся осторожно и с опаской изучать нового необычного члена семьи.

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Метки: Видео   Реакция   Сфинкс   животные   кот   котёнок   кошка   
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5  комментариев
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55k
Aleksandr Час назад
Мелкого специально положили на лежанку старожила.
Разумеется тот не доволен.
Хозяин-гандон умышленно провоцирует конфликт и снимает ради хайпа...
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5k
Сергей Семенов 16 минут назад
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27k
Лис 41 минуту назад
Небось подумал что больной какой, шерсть повылезла.
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9k
perekrestok Час назад
Жалеет что холодно сфинксу.
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745
solosolovov 2 часа назад
Хозяин, это есть или что?
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3663 поста (3623 в горячем)

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