Кот изучает котёнка сфинкса

Всегда забавно посмотреть реакцию наших питомцев на что-то новое. В этом видео показали реакцию котика на котенка. И не просто котенок, а котенок сфинкса, у которого напрочь отсутствует шерсть. Это никак не укладывалось в голове у взрослого и очень пушистого котофея, и он принялся осторожно и с опаской изучать нового необычного члена семьи.