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В Швейцарии снегопад чуть не сорвал матч. На помощь пришли футбольные болельщики

В Швейцарии снегопад чуть не сорвал матч. На помощь пришли футбольные болельщики

Автор:
25 апреля 2024 10:32
Сообщество : Спорт
Метки: Швейцария   болельщик   снег   снегопад   футбол   футбольный болельщик   
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Матч футбольных клубов "Цюрих" и "Санкт-Галлен" (0:1) был прерван из-за сильного снегопада. Сотрудники стадиона оказались не готовы к такому сюрпризу погоды, однако на помощь им неожиданно пришли болельщики "Цюриха". Болельщикам разрешили в ограниченном количестве выйти на поле и помочь с уборкой снега.

Болельщики не хотели, чтобы матч их любимой команды был отменен из-за непогоды.

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Метки: Швейцария   болельщик   снег   снегопад   футбол   футбольный болельщик   
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3  комментария
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835
Рома Час назад
Клёво !
На стадион денег хватило , а на снегоуборочную технику не осталось...
Зато где-то оперативно нарыли пару десятков "снежных" лопат и скребков !
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5k
Наталья 14 минут назад
Да молодцы
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2979 постов (2916 в горячем)

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