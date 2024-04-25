В Швейцарии снегопад чуть не сорвал матч. На помощь пришли футбольные болельщики

844
1
1
Матч футбольных клубов "Цюрих" и "Санкт-Галлен" (0:1) был прерван из-за сильного снегопада. Сотрудники стадиона оказались не готовы к такому сюрпризу погоды, однако на помощь им неожиданно пришли болельщики "Цюриха". Болельщикам разрешили в ограниченном количестве выйти на поле и помочь с уборкой снега.
Болельщики не хотели, чтобы матч их любимой команды был отменен из-за непогоды.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный наряд бразильского болельщика
- В Турции болельщик ударил вратаря угловым флажком
- Запущенный с трибуны стадиона самолётик долетел до ворот
- Возвращение блудного бразильца в Россию
- Пришёл, увидел, отразил
Новости партнёров
реклама
На стадион денег хватило , а на снегоуборочную технику не осталось...
Зато где-то оперативно нарыли пару десятков "снежных" лопат и скребков !