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Весёлые бабушки катаются на детской горке

Весёлые бабушки катаются на детской горке

Автор:
25 апреля 2024 07:40
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   бабушки   в мире   горка   позитив   развлечения   
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Две пожилые женщины, находясь в детском парке, решили ненадолго погрузиться в детство. Две подружки скатились с горки.

После 60 жизнь не просто только начинается, но и наступает вторая молодость. И две веселые бабушки из видео это доказали. Находясь в детском парке, скорее всего, со своими внуками, они решили и сами заодно погрузиться в детство и скатиться с детской горки.

Обычная горка, но на их лицах можно увидеть, что это целое событие для двух зрелых очаровательных дам. Все потому, что это — не просто поездка, а глоток свежего воздуха, возвращающий на несколько десятков лет назад.

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Метки: Видео   бабушки   в мире   горка   позитив   развлечения   
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
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