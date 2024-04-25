Весёлые бабушки катаются на детской горке

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Две пожилые женщины, находясь в детском парке, решили ненадолго погрузиться в детство. Две подружки скатились с горки.
После 60 жизнь не просто только начинается, но и наступает вторая молодость. И две веселые бабушки из видео это доказали. Находясь в детском парке, скорее всего, со своими внуками, они решили и сами заодно погрузиться в детство и скатиться с детской горки.
Обычная горка, но на их лицах можно увидеть, что это целое событие для двух зрелых очаровательных дам. Все потому, что это — не просто поездка, а глоток свежего воздуха, возвращающий на несколько десятков лет назад.
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