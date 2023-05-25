В Англии прошёл чемпионат по выманиваю дождевых червей

В воскресенье, 21 мая, десятки людей съехались в городок Фалмут (Корнуолл, Англия) чтобы поучаствовать в чемпионате по выманиванию из земли дождевых червей.
Необычный чемпионат, прошедший в Фалмуте (Корнуолл, Англия), собрал немало любителей странных развлечений.
Участникам предлагалось продемонстрировать свои умения в таком нелёгком деле, как выманивание дождевых червей из земли.
Суть в том, что каждой команде выделяется участок земли площадью два квадратных метра и полчаса времени. За это время нужно делать всё, что угодно, чтобы заставить как можно больше червяков выползти на поверхность. Нельзя только копать землю.
Вот участники и стараются изо всех сил, играя на музыкальных инструментах, создавая вибрацию с помощью диких топочущих плясок и даже вежливо уговаривая червей появиться.
В этом году команде-победительнице удалось «зачаровать» 20 червей, а всего во время чемпионата было выманено 260 созданий.
Это намного больше, чем во время прошлогоднего мероприятия, которое проходило при очень жаркой погоде — тогда из земли вылез один-единственный червяк.
Как чемпионат по выманиванию из земли червей выглядел со стороны
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Это когда в голожопом детстве идешь на речку за парой карасиков с удочкой из палки с леской - прокатывает.
А когда взрослые, технически подкованные дядьки на рыбалку собираются - это совсем другое дело...