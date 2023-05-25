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В Англии прошёл чемпионат по выманиваю дождевых червей

В Англии прошёл чемпионат по выманиваю дождевых червей

Автор:
25 мая 2023 12:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   в мире   видео   развлечения   чемпионат   черви   
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В воскресенье, 21 мая, десятки людей съехались в городок Фалмут (Корнуолл, Англия) чтобы поучаствовать в чемпионате по выманиванию из земли дождевых червей.

Необычный чемпионат, прошедший в Фалмуте (Корнуолл, Англия), собрал немало любителей странных развлечений.

Участникам предлагалось продемонстрировать свои умения в таком нелёгком деле, как выманивание дождевых червей из земли.


Суть в том, что каждой команде выделяется участок земли площадью два квадратных метра и полчаса времени. За это время нужно делать всё, что угодно, чтобы заставить как можно больше червяков выползти на поверхность. Нельзя только копать землю.

Вот участники и стараются изо всех сил, играя на музыкальных инструментах, создавая вибрацию с помощью диких топочущих плясок и даже вежливо уговаривая червей появиться.

В этом году команде-победительнице удалось «зачаровать» 20 червей, а всего во время чемпионата было выманено 260 созданий.

Это намного больше, чем во время прошлогоднего мероприятия, которое проходило при очень жаркой погоде — тогда из земли вылез один-единственный червяк.


Как чемпионат по выманиванию из земли червей выглядел со стороны

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Метки: Англия   в мире   видео   развлечения   чемпионат   черви   
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16  комментариев
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11k
Vampire 58 минут назад
...а потом вылезли шахтёры, наваляли всем, на этом и закончилось...
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2k
fkamash 10 минут назад
Гребаные англосаксы и тут называют черное белым ради самооправдания. Не выманиванию, а ВЫПУГИВАНИЮ! ИЗГНАНИЮ!
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16k
Сергей 40 минут назад
В Англии прошёл чемпионат по выманиваю дождевых червейПосмотреть
В Англии прошёл чемпионат по выманиваю дождевых червей
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2k
Vovan Petroff 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Lexx 55 минут назад
Выманить и выгнать, это разные действия.
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48k
Андрей Час назад
Ну у них и забавы - то червей выманивают, то лис подбрасывают кто выше.
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8k
Фельдъегерь Час назад
полить водой землю никто из них не догадался? В дождь черви сами массово вылезают
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13k
Ivan Час назад
В Англии прошёл чемпионат по выманиваю дождевых червейПосмотреть
В Англии прошёл чемпионат по выманиваю дождевых червей
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13k
Shtoppi 2 часа назад
это очень полезный навык, особенно когда из-за антироссийских санкций им там совсем жрать станет нечего.
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17k
Поручик 2 часа назад
Я понимаю, что "неспортивно", но в отрочестве наблюдал, как взрослые дядьки, перед серьёзной рыбалкой, червяков из земли "выманивали", втыкая 380 вольт в землю на огороде: "впихнул три электрода в землю, надел резиновые сапоги, дернул рубильник - и червяки сами полезли, только в банки собирай"...
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