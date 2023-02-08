Задорные соревнования по шлепкам по попе

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Необычное соревнование для девушек, желающих проверить свои ягодицы на прочность. Представительницам прекрасного пола нужно по очереди бить своих соперниц по "пятым точкам".
Радующие мужской глаз соревнования. Интересно, как определяют победителя?
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