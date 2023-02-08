Задорные соревнования по шлепкам по попе

Электрическая зубная щетка, которую можно не заряжать целый год

Зачем пенсионерки красят волосы в фиолетовый цвет

Под завалами в Турции оказалась семья москвичей

"Обычный ребёнок": отец пятиклассницы, набросившейся с ножом на...

Как китайцы обыграли тему с "шаром-шпионом" в небе над США

Ироничные и правдивые картины про советское прошлое от Валентина...

Николай Дроздов пошёл на поправку и его выписали из больницы

В Мытищах спецназ накрыл сходку криминальных «авторитетов»

Бесконечный сериал, созданный нейросетью, забанили за критику...

Секс-символы своего времени: красавицы, по котором сходили с ума...

20 любопытных и познавательных фото с просторов сети

35 неожиданных, но приятных встреч с дикими животными

Марсоход НАСА обнаружил на Марсе необычный метеорит

Тест для географических всезнаек по флагам стран, которых уже нет

В Латвии горел американский завод по производству дронов

Застрявшие под завалами просят о помощи, а Charlie Hebdo...

В России могут запретить заводить бойцовских собак без лицензии

Оригинальный предмет одежды, сделанный своими руками