Задорные соревнования по шлепкам по попе

FISHKINET
Электрическая зубная щетка, которую можно не заряжать целый год Электрическая зубная щетка, которую можно не заряжать целый год Зачем пенсионерки красят волосы в фиолетовый цвет Зачем пенсионерки красят волосы в фиолетовый цвет Под завалами в Турции оказалась семья москвичей Под завалами в Турции оказалась семья москвичей "Обычный ребёнок": отец пятиклассницы, набросившейся с ножом на подругу, не понимает поступка дочери "Обычный ребёнок": отец пятиклассницы, набросившейся с ножом на... Как китайцы обыграли тему с "шаром-шпионом" в небе над США Как китайцы обыграли тему с "шаром-шпионом" в небе над США Ироничные и правдивые картины про советское прошлое от Валентина Губарева Ироничные и правдивые картины про советское прошлое от Валентина... Николай Дроздов пошёл на поправку и его выписали из больницы Николай Дроздов пошёл на поправку и его выписали из больницы В Мытищах спецназ накрыл сходку криминальных «авторитетов» В Мытищах спецназ накрыл сходку криминальных «авторитетов» Бесконечный сериал, созданный нейросетью, забанили за критику трансгендеров и либералов Бесконечный сериал, созданный нейросетью, забанили за критику... Секс-символы своего времени: красавицы, по котором сходили с ума миллионы мужчин Секс-символы своего времени: красавицы, по котором сходили с ума... 20 любопытных и познавательных фото с просторов сети 20 любопытных и познавательных фото с просторов сети 35 неожиданных, но приятных встреч с дикими животными 35 неожиданных, но приятных встреч с дикими животными Марсоход НАСА обнаружил на Марсе необычный метеорит Марсоход НАСА обнаружил на Марсе необычный метеорит Тест для географических всезнаек по флагам стран, которых уже нет Тест для географических всезнаек по флагам стран, которых уже нет В Латвии горел американский завод по производству дронов В Латвии горел американский завод по производству дронов Застрявшие под завалами просят о помощи, а Charlie Hebdo опубликовали оскорбительную карикатуру: новости о последствиях землетрясения в Турции и Сирии Застрявшие под завалами просят о помощи, а Charlie Hebdo... В России могут запретить заводить бойцовских собак без лицензии В России могут запретить заводить бойцовских собак без лицензии Оригинальный предмет одежды, сделанный своими руками Оригинальный предмет одежды, сделанный своими руками Самого невезучего грабителя засняли на видео в Башкирии Самого невезучего грабителя засняли на видео в Башкирии
Главная > Видео
Задорные соревнования по шлепкам по попе

Задорные соревнования по шлепкам по попе

Автор:
08 февраля 2023 10:04
Метки: Прикол   Спорт   видео   девушки   необычно   соревнование   состязание   ягодицы   
781
1
1
Необычное соревнование для девушек, желающих проверить свои ягодицы на прочность. Представительницам прекрасного пола нужно по очереди бить своих соперниц по "пятым точкам".
Радующие мужской глаз соревнования. Интересно, как определяют победителя?

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Прикол   Спорт   видео   девушки   необычно   соревнование   состязание   ягодицы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Алекс 40 минут назад
как в анекдоте - "... думаю, наказывать вас бесполезно...")))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Levyathan 17 минут назад
Лишний аргумент на тему, почему женщины живут дольше мужчин.
Не вижу никакого вреда в подобном (попном) поединке. Наоборот-стимуляция мышц малого таза, улучшение кровообращения. Эдакая гимнастика Кегеля, на минималках. Не то что этот вот, вот это...
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 22 минуты назад
иди сюда внученька))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
wantwant Полчаса назад
До первой крови?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
945
Шурман Полчаса назад
Так не честно , я тоже хочу :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
Дядя Витя 37 минут назад
А в чём смысл то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Barachek_Obachek 54 минуты назад
Ну девкам не в первой деньги жепой зарабатывать, крутятся как могут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
dima423 56 минут назад
а проиграет тот кто обосрется чтоль?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87
Obrval Час назад
А зрителям из зала можно тоже принять участие?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

835052



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 февраля
Набирающие популярность
Куда исчез предатель Макс из «Бригады»
Куда исчез предатель Макс из «Бригады»
Размышления на тему
Размышления на тему
Электрическая зубная щетка, которую можно не заряжать целый год
Электрическая зубная щетка, которую можно не заряжать целый год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный торт

Лучшие демотиваторы
Любовь

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#дтп#забавно#автомобили#Прошлое#Приколы#собака#Турция
#Юмор#история#Прикол#люди#авто аварии#СССР#шоу бизнес#США#природа#авария дня
#интересно#интересное#дети#аварии#подборка#знаменитости#истории#автомир#в мире#дикие животные
Электрическая зубная щетка, которую можно не заряжать целый год Электрическая зубная щетка, которую можно не заряжать целый год Весёлое школьное состязание Весёлое школьное состязание Забавное состязание по перекладыванию блина⁠⁠ Забавное состязание по перекладыванию блина⁠⁠ Весёлые моменты из женского футбола Весёлые моменты из женского футбола Милая и скромная девушка желает познакомиться Милая и скромная девушка желает познакомиться Женская сборная Австралии по крикету Женская сборная Австралии по крикету

На что жалуетесь?

Вернуться