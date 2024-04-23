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К котам пришла белочка

К котам пришла белочка

Автор:
23 апреля 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   белка   животные   кот   кошка   
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Коты нашли альтернативу телевизору. Они увлечённо следят, как перед ними бегает белка.

Что делать, когда телевизор уже наскучил? Найти ему замену в реальной жизни! Тем более, это гораздо полезнее для здоровья глаз, например.

Котики из этого ролика решили, что хватит с них этой электроники, и залипли на матрас, по которому туда-сюда ловко бегала белка. Зрелище оказалось настолько увлекательным, что пушистые не могли от него оторваться.

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Метки: Видео   Реакция   белка   животные   кот   кошка   
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2  комментария
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1k
Бывалый Час назад
У моего соседа есть кот Сёма, но белочка приходит не к коту , а к соседу.
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11k
Zемляк 2 часа назад
Коты с попкорном смотрят белкавизор.
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3172 поста (3062 в горячем)

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