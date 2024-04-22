Кот хочет, чтобы его почесали

Хозяин кота сел за компьютер и совсем забыл о своем питомце. Кот решил напомнить о себе.
У работы из дома есть множество плюсов. Не нужно тратить деньги на проезд, прихорашиваться, терпеть пробки и многое другое. Но, несмотря на положительные моменты, есть и маленький минус. А именно, повышенное внимание вашего питомца к вам и вашему рабочему месту.
Котейка из этого видео, например, постоянно отвлекает человека от его работы. И даже больше — берет его руку в плен. Пушистая хватает ее и начинает требовать порцию почесушек и обнимашек. Как человек ни старается сесть за выполнение трудовых задач, ничего у него не получается. Уж слишком милый отвлекающий фактор.
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