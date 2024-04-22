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Сообщество Без кота и жизнь не та 2286 постов • 512 подписчиков подписаться
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Кот хочет, чтобы его почесали

Кот хочет, чтобы его почесали

Автор:
22 апреля 2024 07:28
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   кошка   
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Хозяин кота сел за компьютер и совсем забыл о своем питомце. Кот решил напомнить о себе.

У работы из дома есть множество плюсов. Не нужно тратить деньги на проезд, прихорашиваться, терпеть пробки и многое другое. Но, несмотря на положительные моменты, есть и маленький минус. А именно, повышенное внимание вашего питомца к вам и вашему рабочему месту.

Котейка из этого видео, например, постоянно отвлекает человека от его работы. И даже больше — берет его руку в плен. Пушистая хватает ее и начинает требовать порцию почесушек и обнимашек. Как человек ни старается сесть за выполнение трудовых задач, ничего у него не получается. Уж слишком милый отвлекающий фактор.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   кошка   
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2  комментария
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Mike Miller 3 минуты назад
А можно, из выкладываемых одновременно постов про кошечек, соорудить один пост? Ну просто чтобы люди добрые не тыкали лишний раз странички.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3612 постов (3576 в горячем)

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