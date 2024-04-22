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Сообщество Без кота и жизнь не та 2286 постов • 512 подписчиков подписаться
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Кот обнаружил, что хозяин ест пиццу без него

Кот обнаружил, что хозяин ест пиццу без него

Автор:
22 апреля 2024 07:34
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   кошка   
1269
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Парень решил полакомиться пиццей, спрятавшись под одеялом. Однако о его плане узнал питомец.

Если в доме есть вкусняшки, то сразу несколько членов семьи могут иметь на них планы. Поэтому, чтобы съесть последний кусочек пиццы, то надо его хорошо спрятать и поглотить его так, чтобы никто этого не увидел.

Парень из видео именно так и сделал: он решил полакомиться пиццей, спрятавшись под одеялом. Однако похоже, что надо было лучше продумывать свой план по тайному поглощению вкусняшки, ведь в самом начале трапезы его обнаружил пушистый конкурент. И он был очень возмущен.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   кошка   
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10k
vasilykopkov Полчаса назад
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4k
Enigma Kuutar Полчаса назад
Врёшь - не проведёшь! )))))
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−15
864
𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 Час назад
Кот обнаружил, что хозяин ест пиццу без негоПосмотреть
Кот обнаружил, что хозяин ест пиццу без него
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3623 поста (3537 в горячем)

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