Кот обнаружил, что хозяин ест пиццу без него

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Парень решил полакомиться пиццей, спрятавшись под одеялом. Однако о его плане узнал питомец.
Если в доме есть вкусняшки, то сразу несколько членов семьи могут иметь на них планы. Поэтому, чтобы съесть последний кусочек пиццы, то надо его хорошо спрятать и поглотить его так, чтобы никто этого не увидел.
Парень из видео именно так и сделал: он решил полакомиться пиццей, спрятавшись под одеялом. Однако похоже, что надо было лучше продумывать свой план по тайному поглощению вкусняшки, ведь в самом начале трапезы его обнаружил пушистый конкурент. И он был очень возмущен.
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