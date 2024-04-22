Котёнок недоволен тем, что его разбудили

Не нужно лишний раз говорить о том, как иногда тяжело нам дается ранний подъем. И вовсе неудивительно, что многие из нас в эти моменты очень недовольные и даже злые, как маленький сонный карапуз из видео.

Он был максимально возмущен тем, что его подняли ни свет ни заря. Малыш злобно смотрел на своего владельца и, казалось, с минуты на минуту начнет на него гавкать и рычать. Этому котенку срочно нужно поспать еще пять минуточек, иначе человеку, судя по нахмуренным бровкам карапуза, явно несдобровать.