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Сообщество Без кота и жизнь не та 2286 постов • 512 подписчиков подписаться
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Котёнок недоволен тем, что его разбудили

Котёнок недоволен тем, что его разбудили

Автор:
22 апреля 2024 07:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   животные   кот   котёнок   кошка   
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Крохотный котёнок был возмущен тем, что его подняли ни свет ни заря. Питомец злобно смотрел на своего владельца и высказывал своё возмущение.

Не нужно лишний раз говорить о том, как иногда тяжело нам дается ранний подъем. И вовсе неудивительно, что многие из нас в эти моменты очень недовольные и даже злые, как маленький сонный карапуз из видео.

Он был максимально возмущен тем, что его подняли ни свет ни заря. Малыш злобно смотрел на своего владельца и, казалось, с минуты на минуту начнет на него гавкать и рычать. Этому котенку срочно нужно поспать еще пять минуточек, иначе человеку, судя по нахмуренным бровкам карапуза, явно несдобровать.

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Метки: Видео   Реакция   животные   кот   котёнок   кошка   
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2  комментария
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8k
Echo Час назад
Какой понедельник , какая работа, ты чё кожаный, попутал что ли
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Комментарий удален. Причина: флуд
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3612 постов (3576 в горячем)

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