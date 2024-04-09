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Музыкальная пауза с попугаем

Музыкальная пауза с попугаем

Автор:
09 апреля 2024 07:51
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Музыка   Прикол   животные   милота   попугай   
895
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Попугаи могут быть не только полезными, но и очень талантливыми питомцами. Пернатый герой видео любит музицировать вместе с хозяином.

Ещё одна причина завести себе попугая.

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Метки: Видео   Музыка   Прикол   животные   милота   попугай   
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5  комментариев
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9k
Alex 38 минут назад
У попугая слух лучше, чем у меня ))
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Никита Сергеевич 58 секунд назад
Блин, с удовольствием бы завел себе большого умного попугая, но это, блин, енот в перьях. Вредитель еще тот.
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4k
Enigma Kuutar 2 минуты назад
Как виртуозно насвистывает :)
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1k
Пчёлкин 47 минут назад
Так любой может, Мурку давай!
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3210 постов (3145 в горячем)

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