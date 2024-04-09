Музыкальная пауза с попугаем

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Попугаи могут быть не только полезными, но и очень талантливыми питомцами. Пернатый герой видео любит музицировать вместе с хозяином.
Ещё одна причина завести себе попугая.
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