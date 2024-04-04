Попугай судорожно пытался помочь хозяевам размешать кофе

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Как же приятно осознавать, что наши питомцы готовы прийти к нам на помощь в любой момент.
Получилось настолько уморительно, что хозяева просто не смогли сдержать смех. Но надо отдать пернатому должное: и кофе помешал, и хозяевам с утра пораньше настроение поднял.
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А по существу - ему бы приблуду удобную, он бы бизе взбивал тока так!