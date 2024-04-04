FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16447 постов • 1708 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Попугай судорожно пытался помочь хозяевам размешать кофе

Попугай судорожно пытался помочь хозяевам размешать кофе

Автор:
04 апреля 2024 09:33
Сообщество : Животные
Метки: Видео   забавно   кофе   милота   попугай   размешал   чашка   
1022
1
1

Как же приятно осознавать, что наши питомцы готовы прийти к нам на помощь в любой момент.

Получилось настолько уморительно, что хозяева просто не смогли сдержать смех. Но надо отдать пернатому должное: и кофе помешал, и хозяевам с утра пораньше настроение поднял.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   забавно   кофе   милота   попугай   размешал   чашка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Оксид Бетона 40 минут назад
Это точно кофе?
А по существу - ему бы приблуду удобную, он бы бизе взбивал тока так!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
ЦСКА 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Наталья 47 минут назад
Ну, молодец. Напомнил игрушку - заводную курочку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1829 постов (1537 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

392508



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вернёмся в прошлое: 30 интересных ретро-фотографий
Вернёмся в прошлое: 30 интересных ретро-фотографий
Супруги дрейфовали в океане 117 дней. Вот на что им пришлось пойти, чтобы выжить
Супруги дрейфовали в океане 117 дней. Вот на что им пришлось пойти, чтобы выжить
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 апреля
В Москве объявлено штормовое предупреждение⁠⁠
В Москве объявлено штормовое предупреждение⁠⁠
Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество
Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#факты#интересное#история#авто аварии#собака#кот#криминал#СССР
#автомобили#Юмор#люди#забавно#ДТП#Автовсячина#задержание#дети#милота#подборка
#автомир#животные#в мире#Прикол#аварии#Разное#Китай#интересно#позитив#полиция
Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество Кот, который каждый день приходит в&nbsp;кафе за&nbsp;порцией лапши Кот, который каждый день приходит в кафе за порцией лапши Выступление талантливого попугая Выступление талантливого попугая Серьезный разговор двух маленьких мужчин Серьезный разговор двух маленьких мужчин «Это всё нам надо!»: запасливый кот продемонстрировал чудеса хозяйственности «Это всё нам надо!»: запасливый кот продемонстрировал чудеса хозяйственности Кормёжка стаи голодных галаго Кормёжка стаи голодных галаго

На что жалуетесь?

Вернуться