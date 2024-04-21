В аэропорту Стамбула есть специальный туалет для домашних животных

Весь мир знает, насколько в Турции уважают и любят животных, про их бережное отношение к бездомным кошкам и собакам есть целые документальные фильмы. Очередным доказательством этому служить Стамбульский аэропорт, в котором есть специальная уборная для пассажиров с питомцами.