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В&nbsp; аэропорту Стамбула есть специальный туалет для&nbsp;домашних животных

В аэропорту Стамбула есть специальный туалет для домашних животных

Автор:
21 апреля 2024 09:54
Сообщество : Животные
Метки: Видео   аэропорт   животные   забота   любовь   стамбул   туалет   
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Весь мир знает, насколько в Турции уважают и любят животных, про их бережное отношение к бездомным кошкам и собакам есть целые документальные фильмы. Очередным доказательством этому служить Стамбульский аэропорт, в котором есть специальная уборная для пассажиров с питомцами.

Внутри есть всё: лоток, корм для собак и кошек, отдельные миски, душевая, искусственный газон. Браво!

Любовь к животным, к которой мы должны стремиться!

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Метки: Видео   аэропорт   животные   забота   любовь   стамбул   туалет   
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Anarasius
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