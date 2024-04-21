В аэропорту Стамбула есть специальный туалет для домашних животных

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Весь мир знает, насколько в Турции уважают и любят животных, про их бережное отношение к бездомным кошкам и собакам есть целые документальные фильмы. Очередным доказательством этому служить Стамбульский аэропорт, в котором есть специальная уборная для пассажиров с питомцами.
Внутри есть всё: лоток, корм для собак и кошек, отдельные миски, душевая, искусственный газон. Браво!
Любовь к животным, к которой мы должны стремиться!
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