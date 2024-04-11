В турецком аэропорту появились собаки-терапевты

В Международном аэропорту Стамбула появились собаки-терапевты, которых можно обнимать и гладить. Животные участвуют в пилотном проекте аэропорта, направленном на снятие стресса и тревоги у путешественников.

Собаки приступили к работе в конце февраля после нескольких месяцев специальной подготовке. В ходе тренировок их обучали не реагировать на громкие звуки и большие скопления людей.

Пушистую команду возглавляет пес породы лаготто-романьоло Куки. Агентство Associated Press отмечает, что он «работает на совесть, но любит перерывы». Рабочий день собак длится в часы пиковых нагрузок — с 10:00 до 16:00