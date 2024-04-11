В турецком аэропорту появились собаки-терапевты

В аэропорту Стамбула с недавних пор работают собаки-терапевты, которые помогают пассажирам, испытывающим тревогу и стресс перед полетом, отвлечься и расслабиться. Работу четвероногих друзей человека уже признали успешной.
В Международном аэропорту Стамбула появились собаки-терапевты, которых можно обнимать и гладить. Животные участвуют в пилотном проекте аэропорта, направленном на снятие стресса и тревоги у путешественников.
Собаки приступили к работе в конце февраля после нескольких месяцев специальной подготовке. В ходе тренировок их обучали не реагировать на громкие звуки и большие скопления людей.
Пушистую команду возглавляет пес породы лаготто-романьоло Куки. Агентство Associated Press отмечает, что он «работает на совесть, но любит перерывы». Рабочий день собак длится в часы пиковых нагрузок — с 10:00 до 16:00
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