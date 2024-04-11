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В турецком аэропорту появились собаки-терапевты

В турецком аэропорту появились собаки-терапевты

Автор:
11 апреля 2024 11:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Пёс   Турция   аэропорт   пассажир   собака   стамбул   
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В аэропорту Стамбула с недавних пор работают собаки-терапевты, которые помогают пассажирам, испытывающим тревогу и стресс перед полетом, отвлечься и расслабиться. Работу четвероногих друзей человека уже признали успешной.

В Международном аэропорту Стамбула появились собаки-терапевты, которых можно обнимать и гладить. Животные участвуют в пилотном проекте аэропорта, направленном на снятие стресса и тревоги у путешественников.

Собаки приступили к работе в конце февраля после нескольких месяцев специальной подготовке. В ходе тренировок их обучали не реагировать на громкие звуки и большие скопления людей.

Пушистую команду возглавляет пес породы лаготто-романьоло Куки. Агентство Associated Press отмечает, что он «работает на совесть, но любит перерывы». Рабочий день собак длится в часы пиковых нагрузок — с 10:00 до 16:00

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Метки: Видео   Пёс   Турция   аэропорт   пассажир   собака   стамбул   
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