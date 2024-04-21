Кот продемонстрировал высокий уровень интеллекта, добыв вкусняшку

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В наших котиках можно развить какие угодно способности, если правильно их мотивировать. И, конечно же, чем это лучше всего делать, как не едой?
Котику из этого ролика задали непростую задачку: ему необходимо было добыть вкусняшку, которую его хозяйка положила на дверную ручку. Шерстяной не пошел примитивным путем, пытаясь допрыгнуть до своей цели, а построил в своей голове план. План, достойный аплодисментов.
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