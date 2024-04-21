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Сообщество Без кота и жизнь не та 2280 постов • 511 подписчиков подписаться
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Кот продемонстрировал высокий уровень интеллекта, добыв вкусняшку

Кот продемонстрировал высокий уровень интеллекта, добыв вкусняшку

Автор:
21 апреля 2024 09:36
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   вкусняшка   животные   кот   смекалка   умный   
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В наших котиках можно развить какие угодно способности, если правильно их мотивировать. И, конечно же, чем это лучше всего делать, как не едой?

Котику из этого ролика задали непростую задачку: ему необходимо было добыть вкусняшку, которую его хозяйка положила на дверную ручку. Шерстяной не пошел примитивным путем, пытаясь допрыгнуть до своей цели, а построил в своей голове план. План, достойный аплодисментов.

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Метки: Видео   вкусняшка   животные   кот   смекалка   умный   
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1  комментарий
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Слепой Пью 2 часа назад
Кот (про себя) - Ну прям как дети, право...
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3874 поста (3729 в горячем)

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