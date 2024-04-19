Кот играется с диско-шаром

Чтобы устроить вечеринку дома, не обязательно тратить для это много сил, времени и денег. Достаточно лишь хорошего настроения, солнечной погоды за окном и диско шара. По крайней мере, для котиков точно. И пушистик из этого видео — яркий тому пример.

Он отыскал блестящий шарик и пришел в полный восторг от этого. Ведь этот предмет мог пускать любимых солнечных зайчиков по всей комнате. Котенок крутил его во все стороны и создавал яркие блики в окружающем пространстве. Как мало нужно для счастья нашим любимым котикам!