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Сообщество Без кота и жизнь не та 2274 поста • 511 подписчиков подписаться
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Кот играется с диско-шаром

Кот играется с диско-шаром

Автор:
19 апреля 2024 15:28
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   диско-шар   кот   кошка   шар   
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Ваш кот любит играть с солнечными зайчиками? Тогда ему точно понравится диско-шар. Пушистый герой видео где-то отыскал блестящий шарик и начал пускать солнечных зайчиков по всей комнате.

Чтобы устроить вечеринку дома, не обязательно тратить для это много сил, времени и денег. Достаточно лишь хорошего настроения, солнечной погоды за окном и диско шара. По крайней мере, для котиков точно. И пушистик из этого видео — яркий тому пример.

Он отыскал блестящий шарик и пришел в полный восторг от этого. Ведь этот предмет мог пускать любимых солнечных зайчиков по всей комнате. Котенок крутил его во все стороны и создавал яркие блики в окружающем пространстве. Как мало нужно для счастья нашим любимым котикам!

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Метки: Видео   Реакция   диско-шар   кот   кошка   шар   
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5k
Йож Час назад
Шарокотный шаролап=))
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25k
Bayker 18 минут назад
Так вот что значит шарое...ся.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3622 поста (3531 в горячем)

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