Кот спрятался от пылесоса хозяйки

Больше всего на свете коты боятся две вещи: воду и пылесосы. Но, если вода не принесет никакого вреда котику — одну лишь только пользу, то пылесосы, некоторые из моделей которых обладают достаточно высокой силой всасывания, чисто теоретически могут засосать котейку.

И, судя по тому, что котик из этого видео спрятался за матрасом в неестественной для него позе и выглядывает на эту шайтан-машину очень большими круглыми глазами, он об этом догадывается.