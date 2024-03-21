Кот спрятался от пылесоса хозяйки

Большинство кошек и котов боятся пылесосов и панически убегают, как только включаете прибор. Животные прячутся и ждут пока хозяева закончат уборку. Этот питомец не стал исключением. Пушистый решил, что ему будет безопаснее всего за матрасом.
Больше всего на свете коты боятся две вещи: воду и пылесосы. Но, если вода не принесет никакого вреда котику — одну лишь только пользу, то пылесосы, некоторые из моделей которых обладают достаточно высокой силой всасывания, чисто теоретически могут засосать котейку.
И, судя по тому, что котик из этого видео спрятался за матрасом в неестественной для него позе и выглядывает на эту шайтан-машину очень большими круглыми глазами, он об этом догадывается.
Источник:
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