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Сообщество Без кота и жизнь не та 2165 постов • 506 подписчиков подписаться
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Кот спрятался от пылесоса хозяйки

Кот спрятался от пылесоса хозяйки

Автор:
21 марта 2024 07:41
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   животные   кот   кошка   пылесос   уборка   
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Большинство кошек и котов боятся пылесосов и панически убегают, как только включаете прибор. Животные прячутся и ждут пока хозяева закончат уборку. Этот питомец не стал исключением. Пушистый решил, что ему будет безопаснее всего за матрасом.

Больше всего на свете коты боятся две вещи: воду и пылесосы. Но, если вода не принесет никакого вреда котику — одну лишь только пользу, то пылесосы, некоторые из моделей которых обладают достаточно высокой силой всасывания, чисто теоретически могут засосать котейку.

И, судя по тому, что котик из этого видео спрятался за матрасом в неестественной для него позе и выглядывает на эту шайтан-машину очень большими круглыми глазами, он об этом догадывается.

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Метки: Видео   Реакция   животные   кот   кошка   пылесос   уборка   
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hairov Час назад
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Игорь Минуту назад
Здрaвствуйтe. Извинитe, что пишу здeсь, большe нeгдe...

Сeйчaс ищу любую рaботу, но покa ничeго нe нaходится. Готов нa любую подрaботку, a сeйчaс домa eсть aбсолютно нeчeго.
Oт голодa почти тeряю сознaниe. Oдолжить просто нe у кого. Oдолжитe, пожaлуйстa, нa eду рублeй 100-200. Хоть нa булку хлeбa, хоть нa килогрaмм кaртошки.

Если остaвитe контaкты, то я готов вeрнуть с пeрвой зaрплaты (пeрeвeду нa кaрту или номeр тeлeфонa). В этом случae остaвьтe свои контaкты в личных сообщeниях. Я вeрну 100%!

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Зaрaнee Вaм большоe чeловeчeскоe спaсибо.
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8k
perekrestok 16 минут назад
Молодой еще. Скоро привыкнет и будет спать по шум пылесоса.
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3108 постов (2997 в горячем)

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