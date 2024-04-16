Девушка решила выучить Python и наняла репетитора по английскому

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Английский язык играет серьёзную роль как в изучении, так и в дальнейшем написании кода.
Умные мысли преследуют её, но она быстрее
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а так я кажется начал понимать почему я пока только слышал о "Женщинах программистах" но не разу за 10 лет не встречал - если почти все ВОТ ТАК подходят к вопросу изучения языка то не удивительно что их на столько мало