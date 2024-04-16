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Девушка решила выучить Python и наняла репетитора по английскому

Девушка решила выучить Python и наняла репетитора по английскому

Автор:
16 апреля 2024 09:06
Сообщество : Юмор
Метки: python   Видео   Девушка   Юмор   английский язык   обучение   
1195
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Английский язык играет серьёзную роль как в изучении, так и в дальнейшем написании кода.

Умные мысли преследуют её, но она быстрее

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Метки: python   Видео   Девушка   Юмор   английский язык   обучение   
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8  комментариев
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6k
Кирилл 2 часа назад
С такой логикой тяжело ей будет в программировании:))
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1k
Uganda 46 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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149
Аврашалом Маркович Uganda 13 минут назад
Главное - при программистах не называть HTML и CSS языками программирования - у них может случиться инфаркт жопы.
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13k
Copycat 2 часа назад
знания языка тут влияет только на то что ты будешь знать как переводятся названия функций, какого то преимущества они тебе встряли дадут, я как без знания английского работал, как со знанием - особо ничего не поменялось

а так я кажется начал понимать почему я пока только слышал о "Женщинах программистах" но не разу за 10 лет не встречал - если почти все ВОТ ТАК подходят к вопросу изучения языка то не удивительно что их на столько мало
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15k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Не, ну знание английского поможет в изучении, но там минимум и он подходит к любому языку программирования :)
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1844 поста (1559 в горячем)

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