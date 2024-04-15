Девушка с игрушечным пистолетом ограбила пекарню в Подмосковье

В ходе обыска по месту проживания задержанной оперативники обнаружили и изъяли одежду, игрушечный пистолет, а также часть денежных средств.

На оперативных кадрах с места задержания видна небольшая стопка сторублевых купюр, которые остались у подозреваемой после налета на магазин. Сейчас девушке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о разбое.



