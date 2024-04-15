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Девушка с игрушечным пистолетом ограбила пекарню&nbsp;в Подмосковье

Девушка с игрушечным пистолетом ограбила пекарню в Подмосковье

Автор:
15 апреля 2024 10:19
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Красногорск   ЧП   игрушечный пистолет   криминал   ограбление   ппекарня   
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Злоумышленница в дневное время в маске зашла в пекарню, расположенную на улице Сходненской, и, угрожая продавцу пистолетом, потребовала деньги из кассы, после чего, похитив их, скрылась.

В ходе обыска по месту проживания задержанной оперативники обнаружили и изъяли одежду, игрушечный пистолет, а также часть денежных средств.


На оперативных кадрах с места задержания видна небольшая стопка сторублевых купюр, которые остались у подозреваемой после налета на магазин. Сейчас девушке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о разбое.



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Метки: Видео   Красногорск   ЧП   игрушечный пистолет   криминал   ограбление   ппекарня   
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