Девушка с игрушечным пистолетом ограбила пекарню в Подмосковье

Злоумышленница в дневное время в маске зашла в пекарню, расположенную на улице Сходненской, и, угрожая продавцу пистолетом, потребовала деньги из кассы, после чего, похитив их, скрылась.
В ходе обыска по месту проживания задержанной оперативники обнаружили и изъяли одежду, игрушечный пистолет, а также часть денежных средств.
На оперативных кадрах с места задержания видна небольшая стопка сторублевых купюр, которые остались у подозреваемой после налета на магазин. Сейчас девушке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
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