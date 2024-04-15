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Вооруженный владелец ювелирного магазина прогнал налётчиков

Вооруженный владелец ювелирного магазина прогнал налётчиков

Автор:
15 апреля 2024 07:36
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   грабитель   криминал   налёт   налётчик   ограбление   окленд   ювелирный магазин   
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Камера наблюдения, установленная в ювелирном магазине в Окленде, США, запечатлела, как несколько налётчиком, орудуя молотками, разбили витрину и успели вытащить дорогостоящие украшения.

Торговое заведение, занимающееся на протяжении сорока последних лет продажей ювелирных изделий, на днях привлекло внимание как минимум восьми вооружённых огнестрельным и холодным оружием головорезов.
Сотрудница заведения сбежала из-за прилавка и вернулась с 76-летним владельцем магазина, вооружённым дробовиком. Мужчина вошёл в зал и не на шутку напугал грабителей.

Прибывшие позже стражи порядка, ознакомившись с кадрами видеозаписи, приступили к поиску дерзких налётчиков.

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Метки: Видео   США   грабитель   криминал   налёт   налётчик   ограбление   окленд   ювелирный магазин   
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5  комментариев
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35k
Teodor 15 минут назад
Что за бредятина, кого напугал этот божий одуванчик - ребятки быстренько взяли, что хотели и свалили, а этот даже выстрелить не успел...
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6k
Отвратительный Мужик 23 минуты назад
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3k
Оксид Бетона 52 минуты назад
А это какой Окленд? НЗ или США?
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3597 постов (3561 в горячем)

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