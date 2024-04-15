Вооруженный владелец ювелирного магазина прогнал налётчиков

Камера наблюдения, установленная в ювелирном магазине в Окленде, США, запечатлела, как несколько налётчиком, орудуя молотками, разбили витрину и успели вытащить дорогостоящие украшения.
Торговое заведение, занимающееся на протяжении сорока последних лет продажей ювелирных изделий, на днях привлекло внимание как минимум восьми вооружённых огнестрельным и холодным оружием головорезов.
Сотрудница заведения сбежала из-за прилавка и вернулась с 76-летним владельцем магазина, вооружённым дробовиком. Мужчина вошёл в зал и не на шутку напугал грабителей.
Прибывшие позже стражи порядка, ознакомившись с кадрами видеозаписи, приступили к поиску дерзких налётчиков.
Источник:
- Полицейский застрелил мужчину, который отсидел 16 лет по ложному обвинению
- Толстый грабитель получил достойный отпор от работников ювелирного магазина
- Воровки унесли из магазина косметику на 10 000 долларов
- Вооруженный техасец остановил грабителя в кафе
- В США грабитель попытался скрыть свою внешность картонной коробкой, но всё же спалился