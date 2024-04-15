Вооруженный владелец ювелирного магазина прогнал налётчиков

Торговое заведение, занимающееся на протяжении сорока последних лет продажей ювелирных изделий, на днях привлекло внимание как минимум восьми вооружённых огнестрельным и холодным оружием головорезов.

Сотрудница заведения сбежала из-за прилавка и вернулась с 76-летним владельцем магазина, вооружённым дробовиком. Мужчина вошёл в зал и не на шутку напугал грабителей.

Прибывшие позже стражи порядка, ознакомившись с кадрами видеозаписи, приступили к поиску дерзких налётчиков.