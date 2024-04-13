Сотни пингвинов совершили первый прыжок в воду с огромного ледника

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Невероятные кадры сняла съемочная группа National Geographic во время работы на леднике в Антарктиде: около 700 птенцов императорского пингвина на краю ледяной скалы. Детенышам около полугода, в этом возрасте они обычно учатся плавать.
При этом во время первого прыжка, чему ученые ранее были свидетелями, они входят в воду с безопасной высоты — не более метра.
Но новые кадры опровергли устоявшиеся представления. Птенцы отправились в первое плавание, прыгнув с высоты около 15 метров.
А если все твои друзья прыгнут с ледника, ты тоже прыгнешь?
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