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Сотни пингвинов совершили первый прыжок в&nbsp;воду с&nbsp;огромного ледника

Сотни пингвинов совершили первый прыжок в воду с огромного ледника

Автор:
13 апреля 2024 09:59
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   лед   ледник   пингвины   природа   прыжок   скала   
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Невероятные кадры сняла съемочная группа National Geographic во время работы на леднике в Антарктиде: около 700 птенцов императорского пингвина на краю ледяной скалы. Детенышам около полугода, в этом возрасте они обычно учатся плавать.

При этом во время первого прыжка, чему ученые ранее были свидетелями, они входят в воду с безопасной высоты — не более метра.


Но новые кадры опровергли устоявшиеся представления. Птенцы отправились в первое плавание, прыгнув с высоты около 15 метров.


Источник:

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Метки: Видео   животные   лед   ледник   пингвины   природа   прыжок   скала   
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АнтонПолднев Час назад
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МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 6 минут назад
Тут мы и выясним сколько у нас специалистов по прыжкам пингвинов с ледника. ))
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2454 поста (2395 в горячем)

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