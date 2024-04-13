Сотни пингвинов совершили первый прыжок в воду с огромного ледника

При этом во время первого прыжка, чему ученые ранее были свидетелями, они входят в воду с безопасной высоты — не более метра.

Но новые кадры опровергли устоявшиеся представления. Птенцы отправились в первое плавание, прыгнув с высоты около 15 метров.



