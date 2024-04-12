Тряпочные "сталактиты" в канализации Санкт-Петербурга

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Водоканал Санкт-Петербурга опубликовал кадры с тряпочными "сталактитами" в канализации. Рабочие во время ремонта канализационного коллектора в Невском районе обнаружили огромное количество тряпок, которые свисают буквально отовсюду.
Подобная "выставка" образовалась из-за местных жителей, которые смывают тряпки и другой мусор в канализацию.
Специалисты напоминают: смывая в унитаз что-то, кроме водорастворимой туалетной бумаги, вы способствуете образованию засоров.
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Так что только регулярная чистка.
Вряд ли 100 лет назад конструкторы были настолько тупы, что даже специальные "уловители" какие то предусмотрели. Скорее всего делали наиболее дешевым способом уже после СССР-а.
Да что там 100, вы на акведуки римские посмотрите.
Потоком воды всё уносит. И тормозить его ничего не должно. Как нет никаких уловителей на тех же акведуках.