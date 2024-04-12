FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8651 пост • 1061 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Тряпочные "сталактиты" в канализации Санкт-Петербурга

Тряпочные "сталактиты" в канализации Санкт-Петербурга

Автор:
12 апреля 2024 12:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Санкт-Петербург   канализация   мусор   сталактиты   тряпки   
1008
1
1

Водоканал Санкт-Петербурга опубликовал кадры с тряпочными "сталактитами" в канализации. Рабочие во время ремонта канализационного коллектора в Невском районе обнаружили огромное количество тряпок, которые свисают буквально отовсюду.

Подобная "выставка" образовалась из-за местных жителей, которые смывают тряпки и другой мусор в канализацию.

Специалисты напоминают: смывая в унитаз что-то, кроме водорастворимой туалетной бумаги, вы способствуете образованию засоров.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Санкт-Петербург   канализация   мусор   сталактиты   тряпки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Krapiv 59 минут назад
нашлись пропавшие носки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Анатолий Соколов 55 минут назад
а у меня тупой вопрос - а почему нельзя было сделать коллектор внутри гладким, что бы тряпкам было незачто цепляться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3630 постов (3587 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

732136



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пост посвящён археологам на 97%
Пост посвящён археологам на 97%
Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего случайного посетителя
Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего...
Набирающие популярность в сообществах
Неистовый пес империализма — Редьярд Киплинг, враг России⁠⁠
Неистовый пес империализма — Редьярд Киплинг, враг России⁠⁠
Михаил Шолохов — советский нобелевский лауреат⁠⁠
Михаил Шолохов — советский нобелевский лауреат⁠⁠
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#история#аварии#в мире#собака#забавно#Пёс#Китай#Еда
#животные#автомир#Юмор#ДТП#интересное#кот#США#дети#фильм#нападение
#машина#Прикол#люди#авто аварии#интересно#факты#Автовсячина#кино#полиция#Ynews
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Неудачный бросок пакета с мусором в бак Неудачный бросок пакета с мусором в бак Обстановка в немецком Макдональдсе Обстановка в немецком Макдональдсе Пациент туберкулёзного диспансера напал с ножом на соседа по палате Пациент туберкулёзного диспансера напал с ножом на соседа по палате Правильно воспитанный подросток Правильно воспитанный подросток Массовая драка с участием подростков у торгового центра в Санкт-Петербурге Массовая драка с участием подростков у торгового центра в Санкт-Петербурге

На что жалуетесь?

Вернуться