Тряпочные "сталактиты" в канализации Санкт-Петербурга

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Пациент туберкулёзного диспансера напал с ножом на соседа по палате

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Массовая драка с участием подростков у торгового центра в Санкт-Петербурге