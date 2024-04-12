О том, насколько длинные языки у медведей

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В Китайские зоопарках у посетителей есть возможность покормить медведей. Но это ведь небезопасно. Мишка вполне легко может и руку отгрызть или сильно покалечить.
Но угостить их можно через крошечное отверстие, в которое медведь просовывает своей невероятно длинный язык.
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