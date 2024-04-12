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О том, насколько длинные языки у медведей

О том, насколько длинные языки у медведей

Автор:
12 апреля 2024 11:59
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   Медведь   дивительно   животные   зооарк   язык   
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В Китайские зоопарках у посетителей есть возможность покормить медведей. Но это ведь небезопасно. Мишка вполне легко может и руку отгрызть или сильно покалечить.

Но угостить их можно через крошечное отверстие, в которое медведь просовывает своей невероятно длинный язык.

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Метки: Видео   Китай   Медведь   дивительно   животные   зооарк   язык   
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1  комментарий
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Херанука Паибалу Полчаса назад
Наверняка самые безбашенные уже давали медведю "лизнуть на клыка"......
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2969 постов (2885 в горячем)

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