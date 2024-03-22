Обезьяна залезла в дом и полакомилась фруктами

В Китае обезьяна пробралась в дом к мужчине и начала искать что-нибудь съестное. Животное хозяйничало достаточно тихо и не разбудило владельца жилища.
Далеко не все обезьяны являются шумными животными — и уж точно не в те моменты, когда им выгодно вести себя тихо.
Например, эта обезьяна, которая пробралась в дом жителя Китая, прекрасно понимала, что шуметь не стоит. Хозяин жилища спал на диване, и непрошеная гостья принялась обследовать комнату, стараясь не разбудить человека. В итоге обезьяна была вознаграждена найденным яблоком и несколькими вишнями. Хозяину не было нужды просыпаться и угощать визитёршу — она прекрасно угостилась сама.
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Забавно, что мужчина был даже не в курсе, что его вообще-то обокрали, и узнал о произошедшем лишь немного позже, посмотрев запись с камеры видеонаблюдения. Впрочем, учитывая тот мизерный ущерб, который причинила обезьяна, вряд ли домовладелец так уж сильно расстроился.
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