Обезьяна залезла в дом и полакомилась фруктами

Далеко не все обезьяны являются шумными животными — и уж точно не в те моменты, когда им выгодно вести себя тихо.

Например, эта обезьяна, которая пробралась в дом жителя Китая, прекрасно понимала, что шуметь не стоит. Хозяин жилища спал на диване, и непрошеная гостья принялась обследовать комнату, стараясь не разбудить человека. В итоге обезьяна была вознаграждена найденным яблоком и несколькими вишнями. Хозяину не было нужды просыпаться и угощать визитёршу — она прекрасно угостилась сама.