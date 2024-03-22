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Обезьяна залезла в дом и полакомилась фруктами

Обезьяна залезла в дом и полакомилась фруктами

Автор:
22 марта 2024 07:48
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   Прикол   дом   животные   обезьяна   
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В Китае обезьяна пробралась в дом к мужчине и начала искать что-нибудь съестное. Животное хозяйничало достаточно тихо и не разбудило владельца жилища.

Далеко не все обезьяны являются шумными животными — и уж точно не в те моменты, когда им выгодно вести себя тихо.

Например, эта обезьяна, которая пробралась в дом жителя Китая, прекрасно понимала, что шуметь не стоит. Хозяин жилища спал на диване, и непрошеная гостья принялась обследовать комнату, стараясь не разбудить человека. В итоге обезьяна была вознаграждена найденным яблоком и несколькими вишнями. Хозяину не было нужды просыпаться и угощать визитёршу — она прекрасно угостилась сама.

Забавно, что мужчина был даже не в курсе, что его вообще-то обокрали, и узнал о произошедшем лишь немного позже, посмотрев запись с камеры видеонаблюдения. Впрочем, учитывая тот мизерный ущерб, который причинила обезьяна, вряд ли домовладелец так уж сильно расстроился.

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Метки: Видео   Китай   Прикол   дом   животные   обезьяна   
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1  комментарий
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Игорь Час назад
хороший сон - хорошо, что только обезьяна влезла, так пол дома могли вынести и не проснулся бы
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3871 пост (3865 в горячем)

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