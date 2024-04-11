Не забывайте запирать дверь

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Умный дверной глазок запечатлел двух подозрительных личностей. Женщины ходили по этажам и проверяли, заперты ли у жильцов двери в квартиру.
Дамочки ходили по подъездам и проверяли, закрыты ли двери в квартиры. Если дверь была не закрыта, то жилец лишался части своего имущества.
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