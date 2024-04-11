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Не забывайте запирать дверь

Не забывайте запирать дверь

Автор:
11 апреля 2024 12:24
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   воровка   дверь   квартира   люди   цыгане   
1048
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Умный дверной глазок запечатлел двух подозрительных личностей. Женщины ходили по этажам и проверяли, заперты ли у жильцов двери в квартиру.

Дамочки ходили по подъездам и проверяли, закрыты ли двери в квартиры. Если дверь была не закрыта, то жилец лишался части своего имущества.

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Метки: Видео   воровка   дверь   квартира   люди   цыгане   
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6  комментариев
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21k
КВТИУ-80 Полчаса назад
Как-то сижу за компом – тихо открывается входная (благо в поле зрения). У двери на пороге новые кроссовки. Выхожу – цыганьё херова: "ой, извините, ошиблась". ...Послал. Кстати, в подъезде домофон. Вот же шакалиная нация, бл@!
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134
Vincent Phillip D'Onofrio 3 минуты назад
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969
MidMaster 13 минут назад
Цыганские учёные ищут бозон Хиггса
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9k
Alex Полчаса назад
У соседей вот такой черножопый персонаж ходил
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5k
Максим Макашев 36 минут назад
очередные "сотрудницы" собеса? Где Томми?
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3606 постов (3516 в горячем)

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