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Находчивый ретривер и&nbsp;наивный хозяин

Находчивый ретривер и наивный хозяин

Автор:
25 декабря 2023 09:28
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   животные   забавно   милота   ретривер   собака   
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Всем известно, что подкармливать питомца едой со стола нельзя. И большинство ответственных владельцев соблюдают это правило. Но, несмотря на это, животные нередко становятся заложниками соблазнов и вредных привычек.

Если вожделенное «лакомство» найдено, а хозяин отвернулся, пес может заглотить его в считанные секунды.

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Метки: Видео   Еда   животные   забавно   милота   ретривер   собака   
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4  комментария
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25k
ЦСКА 57 минут назад
Постанова но забавно!
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1k
Gadova 39 минут назад
Хороший мальчик! Отлично сыграл!
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69
KARAMBA1984 Gadova Полчаса назад
Это вы про китайца? )
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193
ruslan d Час назад
Ну за такое надо стегануть пару раз
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