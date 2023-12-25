Находчивый ретривер и наивный хозяин

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Всем известно, что подкармливать питомца едой со стола нельзя. И большинство ответственных владельцев соблюдают это правило. Но, несмотря на это, животные нередко становятся заложниками соблазнов и вредных привычек.
Если вожделенное «лакомство» найдено, а хозяин отвернулся, пес может заглотить его в считанные секунды.
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