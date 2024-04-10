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Сообщество Мото 512 постов • 140 подписчиков подписаться
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Сам погибай, и товарища с собой забирай

Сам погибай, и товарища с собой забирай

Автор:
10 апреля 2024 11:19
Сообщество : Мото
Метки: Видео   Китай   Прикол   неожиданно   происшествие   скутер   
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Не стой рядом со скутеристом, даже если он твой лучший друг. Камера наблюдения установленная в одном из китайских населённых пунктов, запечатлела необычное происшествие.

Орлята учатся летать.

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Метки: Видео   Китай   Прикол   неожиданно   происшествие   скутер   
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2  комментария
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Serg2001 Час назад
Если с другом вышел в путь, веселей дорога! (с) ...
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3897 постов (3890 в горячем)

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