Сам погибай, и товарища с собой забирай

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Не стой рядом со скутеристом, даже если он твой лучший друг. Камера наблюдения установленная в одном из китайских населённых пунктов, запечатлела необычное происшествие.
Орлята учатся летать.
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Метки: Видео Китай Прикол неожиданно происшествие скутер
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