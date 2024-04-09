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Как образ жизни изменил внешность Анастасии Волочковой

Как образ жизни изменил внешность Анастасии Волочковой

Автор:
09 апреля 2024 11:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   анастасия волочкова   внешность   волочкова   знаменитости   лицо   
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Недавно Анита Цой представила этно-мюзикл «Ожерелье России.Легенды». Поддержать певицу пришли различные знаменитости. Одной из гостей мероприятия стала Анастасия Волочкова. Пользователи сети обратили внимание на внешний вид скандально известной экс-балерины.

Певица Анита Цой была рада видеть Анастасию Волочкову и принялась расхваливать ее заслуги, чем смутила экс-балерину. Пользователи сети обратили внимание, что Волочкова выглядела на мероприятии неважно.

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Метки: Видео   анастасия волочкова   внешность   волочкова   знаменитости   лицо   
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26  комментариев
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23k
Shtoppi 2 часа назад
что-то мне не хорошо...
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9k
Гвоздь 23 минуты назад
выражаю протест.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
дура..уехала бы на какой-нибудь остров..и доживала свою смешную жизнь в кайф..хватиь бл*довать)
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11k
Juli 50 минут назад
очень наглядный пример того, что из некоторых профессий надо вовремя уйти.
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10k
vasilykopkov 51 минуту назад
Во к чему приводит отсутствие Фотошопа.
Плюс алкоголь.
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11k
Garpia121 58 минут назад
Ну она уже не молода, да и образ жизни. Но тут еще и явно криво накрашенные глаза дали такой чудный эффект. Хорошо хоть шпагат не демонстрирует.
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6k
heta Час назад
Она же уже разваливается.... Прямо наглядное пособие, объясняющее, почему балерины так рано выходят на пенсию.
Что-то последнее время даже жаль её, нет того чувства злорадства и желания похохотать над ней, что было раньше. Она явно несчастная женщина, свою мечту в виде мужчины, который её действительно поймёт, поддержит и примет такой, какая она есть, так и не встретила, карьеру завершила раньше, чем хотела, если кто помнит, её "попросили" из-за лишнего веса. Именно с этого момента мы знаем её, как публичную личность. Не, серьезно, я ей искренне сочувтсвую.
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5k
Losterdin Час назад
она все время под шафэ?
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14k
Григорий Бабкин Час назад
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31k
AzuveR Час назад
У неё от синьки ,глаза с хлебальником поссорились и в разные стороны разбежались. В ближайшем будущем, её ждёт наркоклиника . Если раньше ,кеды в угол не поставит.
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9k
Alex Час назад
Синька - зло!
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11k
kaboza Час назад
Перебор....
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36k
Юрий Час назад
"Королева" синих ходоков.

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11k
Алексей Час назад
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7k
Евгений Д Час назад
Похоже что ее сковородой шмякнули по роже перед выходом ??
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40k
albedo 2 часа назад
У меня жена без малого 60 выглядит на 10 лет моложе ее.
Все таки надо вести здоровый образ жизни.
Тогда и будешь выглядеть не так ужасно для своих лет.
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17k
Алексей 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
Том Сойер 2 часа назад
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2
Анна 2 часа назад
мда уж.... алкашка какая-то на вид
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5k
Макс73 2 часа назад
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10k
SuperTroll 2 часа назад
Потасканная, бомжиха-алкоголичка из подвала
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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