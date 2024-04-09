Как образ жизни изменил внешность Анастасии Волочковой

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Недавно Анита Цой представила этно-мюзикл «Ожерелье России.Легенды». Поддержать певицу пришли различные знаменитости. Одной из гостей мероприятия стала Анастасия Волочкова. Пользователи сети обратили внимание на внешний вид скандально известной экс-балерины.
Певица Анита Цой была рада видеть Анастасию Волочкову и принялась расхваливать ее заслуги, чем смутила экс-балерину. Пользователи сети обратили внимание, что Волочкова выглядела на мероприятии неважно.
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Плюс алкоголь.
Что-то последнее время даже жаль её, нет того чувства злорадства и желания похохотать над ней, что было раньше. Она явно несчастная женщина, свою мечту в виде мужчины, который её действительно поймёт, поддержит и примет такой, какая она есть, так и не встретила, карьеру завершила раньше, чем хотела, если кто помнит, её "попросили" из-за лишнего веса. Именно с этого момента мы знаем её, как публичную личность. Не, серьезно, я ей искренне сочувтсвую.
Все таки надо вести здоровый образ жизни.
Тогда и будешь выглядеть не так ужасно для своих лет.