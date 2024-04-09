Жизнерадостный пёс вышел на прогулку

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Счастливый пёс, как и многие из нас, рад наступлению весны и хорошей погоде.
Весна — это пора расцвета всего живого, в том числе и уровня настроения у людей. Однако в таком настрое нас поддерживают и братья наши меньшие, например, хаски из этого видео.
Он радостно прыгает по наконец-то чистой, сухой, нескользкой и не заснеженной брусчатке во все свои четыре лапы. Похоже, будто таким образом он выражает свой восторг теплым временем года, и делает это не только с помощью прыжков, но и даже не может удержаться от танца. Мы все тебя понимаем и поддерживаем, песик.
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