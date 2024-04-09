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Жизнерадостный пёс вышел на прогулку

Жизнерадостный пёс вышел на прогулку

Автор:
09 апреля 2024 07:19
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   весна   животные   позитив   собака   
1870
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Счастливый пёс, как и многие из нас, рад наступлению весны и хорошей погоде.

Весна — это пора расцвета всего живого, в том числе и уровня настроения у людей. Однако в таком настрое нас поддерживают и братья наши меньшие, например, хаски из этого видео.

Он радостно прыгает по наконец-то чистой, сухой, нескользкой и не заснеженной брусчатке во все свои четыре лапы. Похоже, будто таким образом он выражает свой восторг теплым временем года, и делает это не только с помощью прыжков, но и даже не может удержаться от танца. Мы все тебя понимаем и поддерживаем, песик.

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Метки: Видео   Пёс   весна   животные   позитив   собака   
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934
MidMaster 42 минуты назад
Вот она, собака - улыбака :)
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16k
Типа граф 43 минуты назад
Это помоему не хаски , а какая то порода из Японии . Чё то типа иба ину ))
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3582 поста (3551 в горячем)

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