Белые медведи играют с мячом

Работники зоопарка купили косолапым резиновые мячики и сняли их реакцию на подарок. И, судя по получившимся кадрам, мишкам очень понравились новые игрушки! Сначала они катали их по земле и проверяли на прочность, а затем, будучи большими любителями поплескаться, плюхнулись с ними в воду и начали резвиться уже там.