Белые медведи играют с мячом

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Белые медведи — одни из самых крупных и опасных животных на нашей планете. Они невероятно сильные, ловкие и быстрые. Однако, несмотря на свою устрашающую репутацию, они, как и многие пушистики, очень игривые.
Работники зоопарка купили косолапым резиновые мячики и сняли их реакцию на подарок. И, судя по получившимся кадрам, мишкам очень понравились новые игрушки! Сначала они катали их по земле и проверяли на прочность, а затем, будучи большими любителями поплескаться, плюхнулись с ними в воду и начали резвиться уже там.
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