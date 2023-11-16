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Оказывается, гигантские муравьеды могут быть очень ласковыми и игривыми

Оказывается, гигантские муравьеды могут быть очень ласковыми и игривыми

Автор:
16 ноября 2023 10:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   гигантские муравьеды   животные   забавно   игра   милота   
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Но если вам вдруг посчастливится встретиться с муравьедом вживую, то лучше не пытайтесь с ним так играть, т.к. из-за плохого зрения эти животные могут быть очень агрессивными, а своими когтями способны крошить бетон. Поэтому муравьед с лёгкостью может убить ягуара в естественной среде обитания.

А ещё внимание на передние лапы, которые похожи на головы других животных.

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Метки: Видео   гигантские муравьеды   животные   забавно   игра   милота   
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4  комментария
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6k
Babangdida 52 минуты назад
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3k
brrr 46 минут назад
Оня бы так с медоедом поиграла )))
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Snezhinka

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