Оказывается, гигантские муравьеды могут быть очень ласковыми и игривыми

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Но если вам вдруг посчастливится встретиться с муравьедом вживую, то лучше не пытайтесь с ним так играть, т.к. из-за плохого зрения эти животные могут быть очень агрессивными, а своими когтями способны крошить бетон. Поэтому муравьед с лёгкостью может убить ягуара в естественной среде обитания.
А ещё внимание на передние лапы, которые похожи на головы других животных.
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