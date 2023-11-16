Оказывается, гигантские муравьеды могут быть очень ласковыми и игривыми

Но если вам вдруг посчастливится встретиться с муравьедом вживую, то лучше не пытайтесь с ним так играть, т.к. из-за плохого зрения эти животные могут быть очень агрессивными, а своими когтями способны крошить бетон. Поэтому муравьед с лёгкостью может убить ягуара в естественной среде обитания.