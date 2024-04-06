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Девушка впервые в жизни попробовала устрицы

Девушка впервые в жизни попробовала устрицы

Автор:
06 апреля 2024 11:27
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Прикол   Юмор   забавно   устрицы   
926
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Вам нравятся устрицы? Можно смело сказать, что это деликатес на любителя. Кто-то от них в восторге, а другим становится плохо от одного их вида. Но, что можно сказать наверняка, равнодушными они никого не оставляют. Итак, героиня видео решилась впервые отведать этих ваших устриц.

Спойлер: ей не понравилось.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   Юмор   забавно   устрицы   
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4  комментария
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19k
banzai7 41 минуту назад
Крабы и кокосы вообще жесть.
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3k
Жирный бот 14 минут назад
Х.з, я пробовал, сырые - х.з, лимончиком сбрызнул и в рот, непонятно.. жаренные приятные, но за эти деньги это изврат..
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21k
КВТИУ-80 40 минут назад
"Но, что можно сказать наверняка, РАВНОДУШНЫМИ они никого не оставляют". ... Значит я не из "никого"...
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2317 постов (2275 в горячем)

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