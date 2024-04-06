Девушка впервые в жизни попробовала устрицы

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Вам нравятся устрицы? Можно смело сказать, что это деликатес на любителя. Кто-то от них в восторге, а другим становится плохо от одного их вида. Но, что можно сказать наверняка, равнодушными они никого не оставляют. Итак, героиня видео решилась впервые отведать этих ваших устриц.
Спойлер: ей не понравилось.
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