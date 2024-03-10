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Пёсики устроили энергосберегающую битву за игрушку

Пёсики устроили энергосберегающую битву за игрушку

Автор:
10 марта 2024 09:47
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Плюшевый кальмар   битва за игрушку   животные   забавно   игрушка   песик   собака   
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Ради любимой игрушки некоторые песенки готовы устроить настоящую битву. Правда, если им не лень. Однако в большинстве случаев именно так и происходит, и приятели из видео не стали исключением.


Плюшевый кальмар был любимым другом каждого из песелей, но достаться он мог лишь одному. Поэтому пёсики не нашли ничего лучше, чем просто схватить игрушку зубками и ждать, пока у врага не лопнет нервная система

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Метки: Видео   Плюшевый кальмар   битва за игрушку   животные   забавно   игрушка   песик   собака   
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1  комментарий
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АнтонПолднев 2 часа назад
Это типа как в планке стоят
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