Пёсики устроили энергосберегающую битву за игрушку

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Ради любимой игрушки некоторые песенки готовы устроить настоящую битву. Правда, если им не лень. Однако в большинстве случаев именно так и происходит, и приятели из видео не стали исключением.
Плюшевый кальмар был любимым другом каждого из песелей, но достаться он мог лишь одному. Поэтому пёсики не нашли ничего лучше, чем просто схватить игрушку зубками и ждать, пока у врага не лопнет нервная система
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