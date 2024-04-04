Какие звуки издает снежный барс

1087
1
1
Снежные барсы — котики немаленькие. Длина тела с головой, не считая хвоста, составляет 103—130 сантиметров, а вес самцов достигает 55 килограмм. А их мощные лапищи со смертоносными когтями и острые клыки могут расправиться с любой угрозой. Соответственно, у такого грозного хищника и рёв должен быть устрашающим! Но... нет.
Оказывается они пищат, как маленькие птички!
Источник:
Ссылки по теме:
- Снежный барс распаковывает подарки
- Котёнок и мальчик нашли общий язык
- Нашествие проворных котят
- Неожиданный улов мужчин на рыбалке
- Снежные барсы засыпают в обнимку
Новости партнёров
реклама
У меня здоровенный рыжий кот вообще не мяукает, может только пищать, как мышка.
Проблемы с голосовыми связками от рождения. Может, и здесь тоже?
Помню передачу смотрел как-то, там нормально так барсы орали во время разборок.