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Какие звуки издает снежный барс

Какие звуки издает снежный барс

Автор:
04 апреля 2024 10:56
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   звук   котик   милота   снежный барс   
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Снежные барсы — котики немаленькие. Длина тела с головой, не считая хвоста, составляет 103—130 сантиметров, а вес самцов достигает 55 килограмм. А их мощные лапищи со смертоносными когтями и острые клыки могут расправиться с любой угрозой. Соответственно, у такого грозного хищника и рёв должен быть устрашающим! Но... нет.

Оказывается они пищат, как маленькие птички!

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Метки: Видео   животные   звук   котик   милота   снежный барс   
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5  комментариев
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4k
leofox Час назад
Фантастически красивые кошки
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11k
Dabus 3 минуты назад
Видимо это связано с тем что они живут в горах, и их основная добыча это горные бараны, соответственно, в горах где все звуки усиливаются из-за эха, хищникам для коммуникации видимо нужно использовать такие звуки которые не будут распугивать всю добычу в округе. Т.е. похожие либо на птичьи, либо на то что издают какие-то мелкие травоядные.
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3k
Старожил 15 минут назад
В детстве мы говорили после слабого удара (в футболе или в драке) - замах на рубль, удар на пять копеек

У меня здоровенный рыжий кот вообще не мяукает, может только пищать, как мышка.
Проблемы с голосовыми связками от рождения. Может, и здесь тоже?
Помню передачу смотрел как-то, там нормально так барсы орали во время разборок.
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425
Murych 38 минут назад
Наша битва будет эпичной
.
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3k
zloikrot 48 минут назад
так это мяв довольного котика. а вот если он будет недоволен- думаю, "птичьи нотки" исчезнут.
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