Так вот для кого этот тренажер

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Во многих городах устанавливают тренажеры, которые позволяют с пользой провести время на площадке или в парке. Большинство использует тренажеры по назначению, но собакен из этого видео решил быть более изобретательным и нашел им новое применение.
Пёсик сделал из тренажеров увлекательный аттракцион и отлично провел время. Вот так обычная скучная прогулка пёселя стала забавным и приятным событием не только для него, но и для человека, который наблюдал за хвостатым изобретателем.
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