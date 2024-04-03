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Так вот для кого этот тренажер

Так вот для кого этот тренажер

Автор:
03 апреля 2024 11:23
Сообщество : Животные
Метки: Спорт   Юмор   животные   собака   тренажер   умора   
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Во многих городах устанавливают тренажеры, которые позволяют с пользой провести время на площадке или в парке. Большинство использует тренажеры по назначению, но собакен из этого видео решил быть более изобретательным и нашел им новое применение.


Пёсик сделал из тренажеров увлекательный аттракцион и отлично провел время. Вот так обычная скучная прогулка пёселя стала забавным и приятным событием не только для него, но и для человека, который наблюдал за хвостатым изобретателем.



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Метки: Спорт   Юмор   животные   собака   тренажер   умора   
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Григорий Полчаса назад
хороший мальчик занимается спортом! а ты нет!)
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Musteline
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