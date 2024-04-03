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Занимаясь на уличном тренажёре, женщина чуть не потеряла зубы

Занимаясь на уличном тренажёре, женщина чуть не потеряла зубы

Автор:
03 апреля 2024 09:53
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Улица   Юмор   забавно   зубы   тренажёр   
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Итак, дама залезла на тренажёр, но быстро поняла, что делает всё неправильно. Вот только самостоятельно слезть она побоялась, так что потребовалась помощь родственников.

Собственная неловкость так рассмешила главную героиню видеоролика, что от хохота у неё начала вываливаться искусственная челюсть. К счастью, это удалось предотвратить.

После весёлая незнакомка заявила, что тренажёры — это не для неё. В тот день она ничего не приобрела, а вот потерять вполне могла.

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Метки: Видео   Прикол   Улица   Юмор   забавно   зубы   тренажёр   
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САР 45 минут назад
Будет что вспомнить.
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2311 постов (2267 в горячем)

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