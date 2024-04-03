Занимаясь на уличном тренажёре, женщина чуть не потеряла зубы

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Итак, дама залезла на тренажёр, но быстро поняла, что делает всё неправильно. Вот только самостоятельно слезть она побоялась, так что потребовалась помощь родственников.
Собственная неловкость так рассмешила главную героиню видеоролика, что от хохота у неё начала вываливаться искусственная челюсть. К счастью, это удалось предотвратить.
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После весёлая незнакомка заявила, что тренажёры — это не для неё. В тот день она ничего не приобрела, а вот потерять вполне могла.
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