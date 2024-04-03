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Сколько денег нужно девушке, чтобы нормально принять душ

Сколько денег нужно девушке, чтобы нормально принять душ

Автор:
03 апреля 2024 09:44
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Девушка   гигиена   деньги   душ   красота   траты   
1767
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Что нам требуется, чтобы нормально принять душ? Бочка геля для душа 3 в 1 и одно полотенце. Мужчинам хватает, но порядочной девушке такое варварство чуждо. Как ни крути, но красота требует средств.

И чем "порядочней" дама, тем больше требуется средств. В данном случае мы насчитали 96 тысяч рублей. Вполне бюджетный вариант.

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Метки: Видео   Девушка   гигиена   деньги   душ   красота   траты   
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9k
Алексей Час назад
Что нужно женщине для естественной красоты
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257
Диман 55 секунд назад
Вот держи, заменит всю твою хрень
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15k
..: Атеист :.. 13 минут назад
Херня все это! не хватает воды для душа с эффектом омоложения, ионами из ценной породы камня из галактики Ориона по цене 7300р за литр. И вообще? Где специальный воздух для душевой кабины с запахом клубники за 999$ за 1куб.см. ?
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1k
Hornet 19 минут назад
- Танечка, будьте моей любовницей?
- Глупенький, ты же на одних моих туалетах разоришься.
- Никогда не думал, что вы такая засранка...
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3k
Роман 22 минуты назад
ну и уродина же она, походу.
и идеальная жертва маркетологов.
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297
DuckTales 24 минуты назад
Ну это их проблемы
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25k
Тигран Саркисян 51 минуту назад
Пилять химчистка какая-та , таким макаром в стиралку её засунуть и всё скопом туда налить)
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14k
Владимир Час назад
Вода, мыло и шампунь нужны девушке чтоб нормально принять душ.
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Мы наверное живём в разных странах .
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2311 постов (2267 в горячем)

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