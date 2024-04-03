Сколько денег нужно девушке, чтобы нормально принять душ

1767
1
1
Что нам требуется, чтобы нормально принять душ? Бочка геля для душа 3 в 1 и одно полотенце. Мужчинам хватает, но порядочной девушке такое варварство чуждо. Как ни крути, но красота требует средств.
И чем "порядочней" дама, тем больше требуется средств. В данном случае мы насчитали 96 тысяч рублей. Вполне бюджетный вариант.
Источник:
Ссылки по теме:
- У девушек на улице спросили сколько денег они тратят на свою красоту
- Девушке не дали позаниматься йогой
- Впечатляющее сооружение из монет
- Девушка показала навыки владения мячом
- Максимально честный ответ
Новости партнёров
реклама
- Глупенький, ты же на одних моих туалетах разоришься.
- Никогда не думал, что вы такая засранка...
и идеальная жертва маркетологов.