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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1311 постов • 58 подписчиков подписаться
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Операцию по вызволению питона, застрявшего в унитазе, провели в Таиланде

Операцию по вызволению питона, застрявшего в унитазе, провели в Таиланде

Автор:
30 марта 2024 09:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Таиланд   в мире   застрял   питон   туалет   унитаз   
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Жительница тайского населённого пункта, обнаружив змею в своём туалете, вызвала спасательную бригаду.

Ползучий хищник имел неосторожность проложить свой путь через канализационную систему жилого дома, но был обнаружен хозяйкой жилища.


Прибывшие спасатели долго пытались вытащить 3-метрового питона из сантехнического изделия, которое пришлось демонтировать, чтобы освободить голодного змея, позже отпущенного подальше от населённого пункта.

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Метки: Видео   Таиланд   в мире   застрял   питон   туалет   унитаз   
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1  комментарий
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Dsident 50 минут назад
Господи, как хорошо, что я живу в Россиюшке.. Ни пауков тебе, ни змей, ни мух це-це
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3483 поста (3285 в горячем)

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