Операцию по вызволению питона, застрявшего в унитазе, провели в Таиланде

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Жительница тайского населённого пункта, обнаружив змею в своём туалете, вызвала спасательную бригаду.
Ползучий хищник имел неосторожность проложить свой путь через канализационную систему жилого дома, но был обнаружен хозяйкой жилища.
Прибывшие спасатели долго пытались вытащить 3-метрового питона из сантехнического изделия, которое пришлось демонтировать, чтобы освободить голодного змея, позже отпущенного подальше от населённого пункта.
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