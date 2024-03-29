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Девушка, которая точно знает, чем заманить мужчину

Девушка, которая точно знает, чем заманить мужчину

Автор:
29 марта 2024 10:11
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Девушка   Еда   аппетит   красотка   салатик   
845
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Многие девушки говорят, что нам от них нужно "только одно". Однако это не так! И героиня этого видео точно знает, чем заманить мужчину.

Проснулся аппетит после просмотра?

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Метки: Видео   Девушка   Еда   аппетит   красотка   салатик   
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4  комментария
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35k
Юр21 21 минуту назад
На мужика вышла, прикармливает засидку...
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10k
vasilykopkov 2 минуты назад
Девка симпатичная, но без мяса - не зачёт.
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19k
banzai7 11 минут назад
Чёт какой-то подвох чую. Уж больно всё хорошо.
Придёт к ней мужик, а там пара прицепов орут: -Ура, папка пришёл.
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1k
ProFanas 21 минуту назад
Картофан хоть и жареный, но без хрустящей корочки. Уже не камильфо...
Ну а в салатике - мало сметанки. Значит силы мужской тоже не прибавится ...
Хорошая попытка, но ...
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