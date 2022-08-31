Неудачный опыт знакомства с устрицами

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Женщина решила попробовать устрицы в кафе, однако проглотить деликатес оказалось не так уж и просто. Знакомые женщины запечатлели её борьбу с моллюском.
А вы пробовали устрицы? Нравятся ли они вам? Поделитесь своим опытом знакомства с этим деликатесом в комментариях.
Источник:
АНТИФИШКИ
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