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Неудачный опыт знакомства с устрицами

Неудачный опыт знакомства с устрицами

Автор:
31 августа 2022 11:32
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Еда   Реакция   Юмор   видео   деликатес   рвотный рефлекс   устрицы   
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Женщина решила попробовать устрицы в кафе, однако проглотить деликатес оказалось не так уж и просто. Знакомые женщины запечатлели её борьбу с моллюском.
А вы пробовали устрицы? Нравятся ли они вам? Поделитесь своим опытом знакомства с этим деликатесом в комментариях.

Источник:

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Метки: Девушка   Еда   Реакция   Юмор   видео   деликатес   рвотный рефлекс   устрицы   
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9  комментариев
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7k
Shtoppi 24 минуты назад
Ну не привыкла она еще глотать в конце))))))))))))
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22k
Serg2001 2 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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357
Javier 9 минут назад
Парень не провел с ней подготовительную работу
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600
Жирный бот 14 минут назад
лимончиком залили и в рот, на любителя..
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13k
FatZilla 16 минут назад
Фу, пробовал я эти сопли со вкусом минтая. Мерзость редкостная. Лучше пельменей заточу.
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8k
Борис Карабанов 18 минут назад
Я пробовал. Ничё. Только скорлупа шибко крепкая - все зубы изломаешь.
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59k
pynh 20 минут назад
"Женщина решил попробовать"
пля! что оно такое?
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35k
Опаньки 20 минут назад
Ясно , не глотает
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59k
pynh 21 минуту назад
Что же она на хардкорной сложности отчебучит? Так в девках ходить и будет.
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