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Бездомный пёс выбежал на поле для крикета

Бездомный пёс выбежал на поле для крикета

Автор:
29 марта 2024 07:54
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   Пёс   животные   крикет   собака   
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В Индии пёс выбежал на поле для крикета и мгновенно похитил внимание болельщиков. Эпизод произошёл во время недавнего матча между командами Гуджарат Титанс и Мумбай Индианс.

На кадрах, снятых зрителями, видно, как пёс ускользает от нескольких охранников и стюардов, а затем выбегает на поле. Под бурные аплодисменты толпы дворняга продолжила своё весёлое приключение на стадионе Нарендры Моди, находящемся в городе Ахмадабад (штат Гуджарат).

Несмотря на попытки прогнать пса, ему удалось сделать круг почёта по полю. В конечном итоге, бездомный зверь был пойман и насильно перемещён за территорию стадиона.

Игра закончилась победой клуба «Гуджарат Титанс» с перевесом в шесть очков.

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Метки: Видео   Индия   Пёс   животные   крикет   собака   
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51
elemuss 46 минут назад
Обезьяны обидели песеля
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4k
Enigma Kuutar 15 секунд назад
бедный пёсик =/
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552
А П 7 минут назад
Ну, если пинать собаку, странно ожидать ее послушания.
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8k
Oleg 8 минут назад
отпздили беднягу по что зря... индусы...
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3204 поста (3139 в горячем)

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