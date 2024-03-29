Бездомный пёс выбежал на поле для крикета

В Индии пёс выбежал на поле для крикета и мгновенно похитил внимание болельщиков. Эпизод произошёл во время недавнего матча между командами Гуджарат Титанс и Мумбай Индианс.
На кадрах, снятых зрителями, видно, как пёс ускользает от нескольких охранников и стюардов, а затем выбегает на поле. Под бурные аплодисменты толпы дворняга продолжила своё весёлое приключение на стадионе Нарендры Моди, находящемся в городе Ахмадабад (штат Гуджарат).
Несмотря на попытки прогнать пса, ему удалось сделать круг почёта по полю. В конечном итоге, бездомный зверь был пойман и насильно перемещён за территорию стадиона.
Игра закончилась победой клуба «Гуджарат Титанс» с перевесом в шесть очков.
Источник:
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