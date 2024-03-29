Девушка намазала лоб арахисовой пастой, чтобы постричь когти собаке

Хозяйка собаки намотала на голову пищевую плёнку, а сверху нанесла арахисовую пасту. Сделала она это для того, чтобы постричь питомцу когти.
Все мы знаем, насколько важна собственная гигиена. Но если нам это в свое время объяснили взрослые, то как донести это до наших питомцев? Ведь они не понимают, что мы хотим сделать им лучше, когда моем их или подстригаем когти. Поэтому приходится идти на разные ухищрения.
Хозяева собаки из этого ролика подключили максимум креатива, чтобы подстричь когти собаке. Для этого они сделали шапку с арахисовой пастой. Животное будет очень долго пытаться съесть пасту, и у хозяев будет достаточно времени, чтобы обработать все лапы.
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