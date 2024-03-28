Кошка не позволила хозяину взвесить котёнка

Главная обязанность каждой мамы — трепетно охранять своего ненаглядного малыша. И порой это нужно делать не только от различных невзгод, но и от излишне невоспитанного хозяина, как на этом видео.

Он похитил крошечного малыша прямо из лапок мамы среди белого дня. Однако не просто так, а для того, чтобы взвесить маленькую пищащую кроху. Вот только мамочке такие действия человека не понравились, что неудивительно. Ведь пушок в столь маленьком возрасте должен пить молочко и много спать в объятиях мамы, а не становиться на весы.