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Сообщество Без кота и жизнь не та 2197 постов • 509 подписчиков подписаться
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Кошка не позволила хозяину взвесить котёнка

Кошка не позволила хозяину взвесить котёнка

Автор:
28 марта 2024 07:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   взвешивание   животные   кошка   
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Хозяин решил взвесить котёнка и забрал его у мамы. Кошке не понравились такие действия человека.

Главная обязанность каждой мамы — трепетно охранять своего ненаглядного малыша. И порой это нужно делать не только от различных невзгод, но и от излишне невоспитанного хозяина, как на этом видео.

Он похитил крошечного малыша прямо из лапок мамы среди белого дня. Однако не просто так, а для того, чтобы взвесить маленькую пищащую кроху. Вот только мамочке такие действия человека не понравились, что неудивительно. Ведь пушок в столь маленьком возрасте должен пить молочко и много спать в объятиях мамы, а не становиться на весы.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   взвешивание   животные   кошка   
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1  комментарий
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Juli 12 минут назад
Ишь чё удумал! Малыша шладкого взвешивать. Тебе надо - ты и взвешивайся.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3591 пост (3500 в горячем)

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