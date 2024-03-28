Пёс не смог справиться с бутербродом

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Хозяин решил угостить своего пса тостом с арахисовой пастой. К такой подставе питомец явно не был готов.
Если вы хоть раз пробовали арахисовую пасту, то вы точно знаете, что она способна конкурировать с ирисками. Отлепить ее от зубов и вообще полости рта — задача на миллион. Но не все в курсе этого, особенно собаки.
Именно этим и воспользовался хозяин пса из этого видео. Он угостил своего питомца тостом с арахисовой пастой, после чего прожорливый пес моментально сломался.
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