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Пёс не смог справиться с бутербродом

Пёс не смог справиться с бутербродом

Автор:
28 марта 2024 07:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   арахисовая паса   бутерброд   животные   собака   
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Хозяин решил угостить своего пса тостом с арахисовой пастой. К такой подставе питомец явно не был готов.

Если вы хоть раз пробовали арахисовую пасту, то вы точно знаете, что она способна конкурировать с ирисками. Отлепить ее от зубов и вообще полости рта — задача на миллион. Но не все в курсе этого, особенно собаки.

Именно этим и воспользовался хозяин пса из этого видео. Он угостил своего питомца тостом с арахисовой пастой, после чего прожорливый пес моментально сломался.

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Метки: Видео   Пёс   арахисовая паса   бутерброд   животные   собака   
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Forestdude
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